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Александр Васильев представил публике свою любимую женщину

Юлия Барановская тоже не удержалась от теплых признаний в адрес историка моды.

Александр Васильев представил публике свою любимую женщину
Кадр из "Модного приговора"

Личная жизнь Александра Васильева – тайна за семью печатями. Телеведущий обычно не дает даже намеков на свои симпатии. Известно, что в 1982 году он женился на француженке Анн Мишлин Жан Бодимон, чтобы переехать в Париж. Этот союз был фиктивным, однако, судя по данным Википедии, сохранился до сих пор. Но кто владеет сердцем харизматичного историка моды сегодня?

В своем блоге телеведущий сделал неожиданное признание, записав его на видео. «Дорогие друзья, у нас продолжаются съемки нового пула программы «Модный приговор». У нас все прекрасно, программа популярна, живуча, а я здесь со своей любимой женщиной. Это Юлия Барановская!» — заявил Александр и нежно поцеловал девушку в щечку.

«Да, это почти правда, если бы не было так симпатично. Правда, Юля?» — обратился он к своей соведущей.

«Мой любимый мужчина! Мой! Никому не отдам», — ответила Юля.

«Вот это здорово!» — обрадовался Васильев.

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Александр ВасильевПрограмма "Модный приговор"Юлия Барановская
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Александр Васильев представил публике свою любимую женщину
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