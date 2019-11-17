Не пытайтесь повторить дома: Самойлова связала детей скотчем

Супруга рэпера Джигана придумала оригинальный способ воспитания детей – она привязывает своих дочерей скотчем к лестнице и наблюдает, как они пытаются освободиться.

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Видеоролик с поучительной игрой многодетная мать продемонстрировала в своем блоге. «Когда дети начинают плохо себя вести, я придумываю им вот такую игру», — говорит Самойлова в кадре. Девочки при этом беспомощно сидят на каменной лестнице, прикрепленные к ее поручням.

Потом «мать года», как сама себя называет Оксана, дает команду, и дочери пытаются самостоятельно открепиться от скотча. Двухлетняя Майя в итоге начинает хныкать и жаловаться, что ей больно, но маму почему-то это веселит. И она командует дальше: «Давай-давай, отматывай! Ты должна еще помочь своим друзьям!».

А как вы оцениваете столь нестандартный метод воспитания детей?