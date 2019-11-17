ЗВЕЗДЫ

Не пытайтесь повторить дома: Самойлова связала детей скотчем

Жена Джигана придумала оригинальный способ воспитания наследниц.

Не пытайтесь повторить дома: Самойлова связала детей скотчем
Оксана Самойлова. Фото https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Супруга рэпера Джигана придумала оригинальный способ воспитания детей – она привязывает своих дочерей скотчем к лестнице и наблюдает, как они пытаются освободиться.

Видеоролик с поучительной игрой многодетная мать продемонстрировала в своем блоге. «Когда дети начинают плохо себя вести, я придумываю им вот такую игру», — говорит Самойлова в кадре. Девочки при этом беспомощно сидят на каменной лестнице, прикрепленные к ее поручням.

Потом «мать года», как сама себя называет Оксана, дает команду, и дочери пытаются самостоятельно открепиться от скотча. Двухлетняя Майя в итоге начинает хныкать и жаловаться, что ей больно, но маму почему-то это веселит. И она командует дальше: «Давай-давай, отматывай! Ты должна еще помочь своим друзьям!».

А как вы оцениваете столь нестандартный метод воспитания детей?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Оксана СамойловаОксана Самойлова о воспитании детейОксана Самойлова с детьмисамойлова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не пытайтесь повторить дома: Самойлова связала детей скотчем
Интересно?
Поделись с друзьями: