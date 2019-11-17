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Рудковская и Собчак озаботились судьбой ребенка Кержакова

В рамках шоу «ЯнаСупер» продюсер и главная героиня решили помочь бывшим супругам наладить отношения.

Рудковская и Собчак озаботились судьбой ребенка Кержакова
Александр Кержаков. Фото: Александр Глуз/КП

В эфир канала «Супер!» вышел второй эпизод нового реалити-шоу «ЯнаСупер». В центре программы — известный продюсер Яна Рудковская и ее семья. В очередной серии Яна находится в Сочи, где встречается с важными людьми, чтобы провести переговоры. Среди них оказывается Ксения Собчак. 

Яна Рудковская и Ксения Собчак
Яна Рудковская и Ксения Собчак. Фото: канал «Супер!», скриншот шоу «ЯнаСупер»

Во время беседы за чашкой кофе Ксения и Яна поднимают тему взаимоотношений Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы. Как сообщает Яна, она дружила с ними обоими, когда те были вместе. Однако после развода она оказалась в непростой ситуации. Дело осложняется тем, что Милана не разрешает экс-супругу видеться с ребенком. 

Ксения напомнила Яне, что когда-то было наоборот — Александр забрал ребенка у бывшей жены. «Пока я не получу доказательств, что ты здоровая, ребенок будет жить со мной», — вспомнили подруги слова футболиста. 

«Он ее бросил сразу после смерти влиятельного папы. Я сама знаю, что такое, когда влиятельный папа умирает, и половина друзей тебя бросают», — призналась Ксения. Она объяснила, что после смерти отца Милана переживала трудный период. Она начала экспериментировать с запрещенными аппаратами. «Никому не понравится что твоя жена приходит каждый день пьяная», — согласилась Рудковская. Тем не менее, она убеждена, что отношения можно наладить и пообещала помочь Александру, позвонив тому по телефону. 

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Тэги:

Александр КержаковКсения СобчакМилана КержаковаМилана ТюльпановаЯна Рудковская
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Рудковская и Собчак озаботились судьбой ребенка Кержакова
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