Рудковская и Собчак озаботились судьбой ребенка Кержакова

В эфир канала «Супер!» вышел второй эпизод нового реалити-шоу «ЯнаСупер». В центре программы — известный продюсер Яна Рудковская и ее семья. В очередной серии Яна находится в Сочи, где встречается с важными людьми, чтобы провести переговоры. Среди них оказывается Ксения Собчак.

Во время беседы за чашкой кофе Ксения и Яна поднимают тему взаимоотношений Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы. Как сообщает Яна, она дружила с ними обоими, когда те были вместе. Однако после развода она оказалась в непростой ситуации. Дело осложняется тем, что Милана не разрешает экс-супругу видеться с ребенком.

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Ксения напомнила Яне, что когда-то было наоборот — Александр забрал ребенка у бывшей жены. «Пока я не получу доказательств, что ты здоровая, ребенок будет жить со мной», — вспомнили подруги слова футболиста.

«Он ее бросил сразу после смерти влиятельного папы. Я сама знаю, что такое, когда влиятельный папа умирает, и половина друзей тебя бросают», — призналась Ксения. Она объяснила, что после смерти отца Милана переживала трудный период. Она начала экспериментировать с запрещенными аппаратами. «Никому не понравится что твоя жена приходит каждый день пьяная», — согласилась Рудковская. Тем не менее, она убеждена, что отношения можно наладить и пообещала помочь Александру, позвонив тому по телефону.