ЗВЕЗДЫ

Копия мамы: Вилкова поделилась редким снимком подросшей дочки

Наследница актрисы успела утомиться за первый учебный год.

Копия мамы: Вилкова поделилась редким снимком подросшей дочки
Екатерина Вилкова. фото: globallookpress.com

Екатерина Вилкова является одной из самых закрытых российских актрис. Звезда «Отеля Элеон» обладает стройной фигурой, не боится ходить без макияжа и обладает добрым сердцем. Не раз она участвовала в благотворительных акциях. Не удивительно, что артистка смогла завоевать сердце звезду сериала «Не родись красивой» Илью Любимова. Они состоят в браке уже девять лет и воспитывают двоих детей.

Несмотря на плотный рабочий график, Вилкова всегда старается найти время на семью. В конце лета она побывала в отпуске, где смогла уделить достаточно времени семилетней дочери Павле и пятилетнему Петру. Обычно актриса прячет детей от глаз общественности, но накануне она сделала исключение. Осенью ее старшая наследница пошла в школу. Судя по всему, получать знания оказалось сложно. На новом фото девочка с косичками и в черном сарафане задумчиво смотрит в камеру, демонстрируя усталость.

«Два с половиной месяца в школе», — с иронией написала Екатерина.

Поклонники попытались поддержать дочь актрисы. Многие также отметили, что она похожа на маму как две капли воды. «В глазах печаль всего мира», «Мозговая атака, мало времени на игры, и ранние подъёмы. Пришло время усталости», «По-моему она уже разочаровалась в этом деле! Такая грустная!», «Ребенок понял, что попал», «Первая мысль, что это ваше детское фото», «Кать, какая она у тебя красивая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях Вилкова приняла участие в фотосессии. Она снялась в белом платье, которое также примерили еще 19 актрис. Девушка так решила поддержать благотворительную барахолку.

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Екатерина ВилковаЗвездные детизвездные семьи
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Копия мамы: Вилкова поделилась редким снимком подросшей дочки
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