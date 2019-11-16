Алексей Воробьев сфотографировался с легендой Голливуда

Российский актер и певец признался, что никогда раньше такого не делал.

Алексей Воробьев проводит много времени в Штатах, где старается сделать карьеру. Работа в Голливуде помогает ему знакомиться со знаменитостями. Накануне артист поделился фотографией с Робертом Де Ниро.

Воробьев рассказал, что побывал на вечеринке стримингового сервиса Netflix. «Я уже уходил, и рядом со мной к своей машине шёл великий Роберт Де Ниро!» — поделился Алексей. Воробьев добавил, что знаменитый актер огляделся, заметил, что вокруг не очень хороший свет, но, тем не менее, сфотографировался.

Воробьев вспомнил, что как-то в детстве ему удалось взять автограф у футболиста Рената Дасаева. Несмотря на усталость после матча спортсмен оставил подписи всем юным фанатам. «Кем бы ты ни стал, так же, как и он, должен быть всегда добр и терпелив к людям, которым важно твоё внимание», — подвел итог Алексей.