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Алексей Воробьев сфотографировался с легендой Голливуда

Российский актер и певец признался, что никогда раньше такого не делал.

Алексей Воробьев сфотографировался с легендой Голливуда
Алексей Воробьев. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Алексей Воробьев проводит много времени в Штатах, где старается сделать карьеру. Работа в Голливуде помогает ему знакомиться со знаменитостями. Накануне артист поделился фотографией с Робертом Де Ниро. 

Воробьев рассказал, что побывал на вечеринке стримингового сервиса Netflix. «Я уже уходил, и рядом со мной к своей машине шёл великий Роберт Де Ниро!» — поделился Алексей. Воробьев добавил, что знаменитый актер огляделся, заметил, что вокруг не очень хороший свет, но, тем не менее, сфотографировался. 

Воробьев вспомнил, что как-то в детстве ему удалось взять автограф у футболиста Рената Дасаева. Несмотря на усталость после матча спортсмен оставил подписи всем юным фанатам. «Кем бы ты ни стал, так же, как и он, должен быть всегда добр и терпелив к людям, которым важно твоё внимание», — подвел итог Алексей. 

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Тэги:

NetflixАлексей ВоробьевГолливудРоберт Де Ниро
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Алексей Воробьев сфотографировался с легендой Голливуда
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