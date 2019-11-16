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«Наполовину бразилец»: Овсиенко показала редкие кадры с подросшим внуком

Сын певицы давно живет в США со своей женой и наследником.

«Наполовину бразилец»: Овсиенко показала редкие кадры с подросшим внуком
Татьяна Овсиенко. фото: Борис Кудрявов "Комсомольская правда"

Татьяна Овсиенко 18 лет прожила в браке с продюсером Владимиром Дубовицким. Они даже усыновили мальчика Игоря, но их союзу пришел конец, когда певица узнала, что у ее мужа родился внебрачный ребенок. Она не стала раздувать из этого скандал, а наоборот, помогла супругу. Артистка быстро с ним развелась очень быстро, в качестве подарка. В студии передачи «Привет, Андрей!» о бывшем супруге звезда говорила только хорошее.

Специально ради Татьяны в Россию приехал ее приемный сын, который давно живет в США. Он рассказал о том, как узнал, что его воспитывали не родные родители. Молодой человек заверил, что до сих пор чувствует любовь певицы и сам ее сильно любит. Они не виделись два года. У Игоря есть супруга и сын Александр. Мальчику уже около двух лет. Овсиенко не только видела внука, но и даже стала его крестной.

Сын Овсиенко с женой и ребенком. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Мальчик наполовину бразилец», — объявил для всех Андрей Малахов. «Да, мама у нас бразильянка-итальянка», — отметила певица. В эфире были показаны редкие снимки Игоря с супругой и наследником. Малыш растет темноволосым и крепким. Он любит играть, бегать и прятаться. Внук Татьяны говорит на английском языке. Артистка едва сдержала слезы, смотря видеоролики с внуком, которого ласково зовет Алекс.

внук Овсиенко. фото
Внук Овсиенко. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

В студию также пришла мама Овсиенко Анна Марковна. Она редко дает интервью, но на этот раз показала дом в Киеве, где жила и воспитывала детей. Женщина не стала скрывать, что видела правнука только по видеосвязи, но очень хочет познакомиться с ним вживую, поэтому в скором времени намерена поехать в США. После этого Игорь отметил, что будет легче ему привезти малыша в Россию.

мама Овсиенко
мама Овсиенко хочет понянчить правнука. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
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Тэги:

звездные семьиИгорь ДубовицкийТатьяна Овсиенко
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«Наполовину бразилец»: Овсиенко показала редкие кадры с подросшим внуком
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