«Наполовину бразилец»: Овсиенко показала редкие кадры с подросшим внуком

Татьяна Овсиенко 18 лет прожила в браке с продюсером Владимиром Дубовицким. Они даже усыновили мальчика Игоря, но их союзу пришел конец, когда певица узнала, что у ее мужа родился внебрачный ребенок. Она не стала раздувать из этого скандал, а наоборот, помогла супругу. Артистка быстро с ним развелась очень быстро, в качестве подарка. В студии передачи «Привет, Андрей!» о бывшем супруге звезда говорила только хорошее.

больше по теме Овсиенко впервые за два года увиделась с приемным сыном Ради разговора с мамой Игорь Дубовицкий приехал из Майами, где живет со своей семьей.

Специально ради Татьяны в Россию приехал ее приемный сын, который давно живет в США. Он рассказал о том, как узнал, что его воспитывали не родные родители. Молодой человек заверил, что до сих пор чувствует любовь певицы и сам ее сильно любит. Они не виделись два года. У Игоря есть супруга и сын Александр. Мальчику уже около двух лет. Овсиенко не только видела внука, но и даже стала его крестной.

«Мальчик наполовину бразилец», — объявил для всех Андрей Малахов. «Да, мама у нас бразильянка-итальянка», — отметила певица. В эфире были показаны редкие снимки Игоря с супругой и наследником. Малыш растет темноволосым и крепким. Он любит играть, бегать и прятаться. Внук Татьяны говорит на английском языке. Артистка едва сдержала слезы, смотря видеоролики с внуком, которого ласково зовет Алекс.

В студию также пришла мама Овсиенко Анна Марковна. Она редко дает интервью, но на этот раз показала дом в Киеве, где жила и воспитывала детей. Женщина не стала скрывать, что видела правнука только по видеосвязи, но очень хочет познакомиться с ним вживую, поэтому в скором времени намерена поехать в США. После этого Игорь отметил, что будет легче ему привезти малыша в Россию.