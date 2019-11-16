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«Подвиньтесь, Кристина и Гарик»: муж Гагариной отреагировал на слухи об изменах супруги

Дмитрий Исхаков из СМИ узнал, что он тоже якобы неверен жене.

«Подвиньтесь, Кристина и Гарик»: муж Гагариной отреагировал на слухи об изменах супруги
Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым. фото: globallookpress.com

Полина Гагарина уже пять лет живет в браке с Дмитрием Исхаковым. Фотограф подружился с ее сыном от прошлых отношений Андреем. Также певица подарила ему дочку Мию. Со стороны их отношения казались идеальными, но недавно в СМИ появилась информация, что муж неверен артистке. Якобы он перестал терпеть многолетнюю интрижку звезды с Сергеем Лазаревым и тоже пошел налево. Когда новость об этом увидел сам Исхаков, то он был в шоке.

Преданные поклонники знают, что Полина давно дружит с Лазаревым. Они любят отдыхать вместе, но романтических отношений у них никогда не было. Своей реакцией на громкие заголовки в СМИ Исхаков дал понять, что не изменяет своей жене. «Подвиньтесь Кристина и Гарик. Про нас вполне тоже какую ***** пишут», — написал он.

На его пост отреагировали многие знаменитости. «Господи», — поразилась Юлия Пересильд. Поклонники поддержали мужа Гагариной и вместе с ним посмеялись над происходящим. «Вот от куда у них столько фантазии», «Терпения вам», «Как так можно! С такой фантазией можно романы писать», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Полину называли даже суррогатной мамой детей Лазарева. Певица эти слухи сразу опровергла. Напомним, что артист воспитывает сына Никиту и дочь Анну. К слову, Гарику Харламову и Кристине Асмус сейчас не легче, чем Гагариной и Исхакову. Уже два месяца они вынуждены опровергать разные сообщения, то о грядущем разводе, то об изменах Асмус, поэтому супругу Полины их и упомянул в соцсети.

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Дмитрий Исхаковзвездные семьиПолина ГагаринаСергей Лазарев
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«Подвиньтесь, Кристина и Гарик»: муж Гагариной отреагировал на слухи об изменах супруги
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