Чтобы деньги стребовать: налоговая гоняется за Александром Петровым из-за долгов по автомобилю

Сотрудники налоговой службы разыскивают актера Александра Петрова за долги по машине. Регулярно появляющийся в информационных сводках артист обвиняется в невыплате прописанных в законодательстве взносов. Речь идет о небольшой для востребованного артиста сумме – 26 тысяч рублей.

Telegram-канал Mash отмечает, что больше всего заинтересованы в поиске героя фильма «Текст» сотрудники ФНС по Ярославской области – Петров является уроженцем Переславля-Залесского. Так ли это на самом деле, подтвердить пока не удалось. Журналисты также отмечают – машина, за которую предстоит заплатить Петрову – достаточно старый Mitsubishi Outlander.

Поклонники творчества Петрова в появившихся данных засомневались. Некоторые из них поспешили проверить профильные сайты, а затем сообщили – упоминаний Петрова на них как должника нет. Кроме того, в личном профиле в Instagram Александр часто появляется как рекламное лицо другого бренда – Audi.