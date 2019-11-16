«Меня называли белой вороной»: Роман Курцын признался, что вырос в криминальной среде

В интервью порталу wday.ru Роман признается, что не видит ничего плохого в том, что некоторые режиссеры ориентируются не только на его талант, но и на фигуру. Однако он напоминает, что не всегда играл мускулистых парней. К примеру, в фильме «Все или ничего» он исполнил роль «ботаника» с лишним весом. В результате даже монтажеры не узнали Романа.

Курцын рассказал, что вырос в самом криминальном районе Костромы. На его глазах люди гибли в драках. Однако сам он всегда держался особняком — никогда не становился жертвой вредных привычек. «Меня называли белой вороной», — признался Курцын. По его мнению, именно это и привело актера к успеху.