ЗВЕЗДЫ

«Вес ребенка зашкаливал»: Решетовой едва не пришлось провоцировать роды

Избранница рэпера впервые призналась, что ей предлагали передвигаться на инвалидном кресле на последних сроках беременности.

«Вес ребенка зашкаливал»: Решетовой едва не пришлось провоцировать роды
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати после расставания с Аленой Шишковой стал встречаться с блогером и моделью Анастасией Решетовой. После трех лет отношений девушка подарила ему сына. О своей беременности она объявила в начале лета, а в октябре на свет появился малыш. В отличие от многих звезд, пара не стала скрывать радостный факт от общественности. Ребенка рэпер назвал Ратмиром в честь погибшего друга.

Решетова мечтала о встрече с сыном, поэтому теперь старается с ним не расставаться. Приглядывать за ним ей помогает свекровь, которая также активно принимает участие в воспитании дочки Тимати Алисы от прошлых отношений. 16 ноября наследнику звездной пары исполнился один месяц. В честь этого события Анастасия опубликовала несколько трогательных снимков из роддома, где Тимати поддерживает возлюбленную перед родами.

Впервые молодая мама рассказала, как прошел таинственный процесс рождения ребенка на свет. В предположительную дату родов мальчик не родился, поэтому Решетова сильно переживала.

«Он опустился настолько низко, что я еле передвигалась и в роддоме мне уже предлагали инвалидную коляску. Сон нормальный, естественно, пропал, ну и по сей день в принципе его не было. По УЗИ вес ребёнка зашкаливал за 4 кг и я начала опасаться того , что если он не родится в ближайшую неделю, то придётся делать кесарево сечение. Этого я прям очень не хотела», — поделилась Анастасия.

По словам девушки, врачи видели, что шейка матки не готова к родам. «Встал разговор об индукции чтобы спровоцировать роды, на 41 й неделе это уже разрешено», — отметила она. Тогда Решетова стала ходить через боль и ночью у нее отошли воды. «Все подробности мы опустим. Спустя 18 часов родового процесса с последними лучами солнца он появился на свет», — добавила она. Поклонники снова поздравили возлюбленную Тимати с радостным событием.

К слову, на днях Анастасия вернулась к работе. Она приняла участие в первой фотосессии после родов. Девушка позировала в вечернем платье, подчеркнувшем ее бюст шестого размера. Она не скрывает, что еще окончательно не вернулась в форму, но скоро начнет ходить в спортзал.

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Анастасия Решетовабеременность и родысын Решетовой и ТиматиТимати
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«Вес ребенка зашкаливал»: Решетовой едва не пришлось провоцировать роды
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