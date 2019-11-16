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Элджею повезло: Ивлеева обнажила идеальные ноги в пикантном боди

Актриса и телеведущая приняла участие в дерзкой фотосессии.

Элджею повезло: Ивлеева обнажила идеальные ноги в пикантном боди
Анастасия Ивлеева. фото: globallookpress

Анастасия Ивлеева полюбилась зрителям благодаря трэвел-шоу «Орёл и решка. Перезагрузка», который она вела. Также известность ее настигла после создания YouTube-шоу AGENTSHOW. А недавно блондинка забрала сразу два бронзовых «Орфеями» на премии ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного шоу и за лучшую вечернюю передачу. Стоит отметить, что девушка может похвастаться не только трудолюбием, но и эффектной внешностью.

А на днях Ивлеева приняла участие в дерзкой фотосессии. Телеведущая позировала в откровенном образе. В кадре она появилась в черном боди с кружевом, оголив плечи, руки и безупречные ноги. А влажные волосы и алые острые ногти придали снимку пикантного оттенка. Наряд подчеркнул безупречную фигуру знаменитости. Похоже, что муж Насти Элджей не против того, чтобы она снималась в столь откровенных фотосессиях.

Поклонники пришли в восторг от смелых кадров. Многие отметили, что Элджею повезло с красивей супругой. «Любуюсь тобой», «Худенькая», «Совершенство», «Ну все, теку», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что также Ивлеева снялась в портретной фотосессии, показав красоту своего лица. Она позировала в бархатном наряде и с нюдовым макияжем, подчеркнувшем тонкие черты ее лица. Телеведущая настолько преобразилась, что многие перепутали ее с Ольгой Серябкиной из группы «Серебро». Напомним, что ранее Настя стала худеть ради своего мужа. И это при том, что после свадьбы влюбленные не живут вместе. А все из-за того, что девушка редко бывает в России.

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Анастасия ИвлееваЗвездный стильмодная фотосессия
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Элджею повезло: Ивлеева обнажила идеальные ноги в пикантном боди
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