Элджею повезло: Ивлеева обнажила идеальные ноги в пикантном боди

Анастасия Ивлеева полюбилась зрителям благодаря трэвел-шоу «Орёл и решка. Перезагрузка», который она вела. Также известность ее настигла после создания YouTube-шоу AGENTSHOW. А недавно блондинка забрала сразу два бронзовых «Орфеями» на премии ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного шоу и за лучшую вечернюю передачу. Стоит отметить, что девушка может похвастаться не только трудолюбием, но и эффектной внешностью.

больше по теме Ивлеева поблагодарила поклонников за ТЭФИ голливудской улыбкой Спустя несколько дней после торжественного вручения телевизионной премии ведущая сфотографировалась с бронзовыми статуэтками.

А на днях Ивлеева приняла участие в дерзкой фотосессии. Телеведущая позировала в откровенном образе. В кадре она появилась в черном боди с кружевом, оголив плечи, руки и безупречные ноги. А влажные волосы и алые острые ногти придали снимку пикантного оттенка. Наряд подчеркнул безупречную фигуру знаменитости. Похоже, что муж Насти Элджей не против того, чтобы она снималась в столь откровенных фотосессиях.

Поклонники пришли в восторг от смелых кадров. Многие отметили, что Элджею повезло с красивей супругой. «Любуюсь тобой», «Худенькая», «Совершенство», «Ну все, теку», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что также Ивлеева снялась в портретной фотосессии, показав красоту своего лица. Она позировала в бархатном наряде и с нюдовым макияжем, подчеркнувшем тонкие черты ее лица. Телеведущая настолько преобразилась, что многие перепутали ее с Ольгой Серябкиной из группы «Серебро». Напомним, что ранее Настя стала худеть ради своего мужа. И это при том, что после свадьбы влюбленные не живут вместе. А все из-за того, что девушка редко бывает в России.