Меган Маркл подала в суд на британский таблоид из-за письма ее отца

Герцогиня Сассекская утверждает, что из письма были вырваны фразы, чтобы выставить ее в плохом свете.

Меган Маркл долгое время были любимицей британского народа. Она даже на время затмила Кейт Миддлтон. Но после рождения сына Арчи ее популярность резко снизилась. Несколько раз супруга принца Гарри оказывалась в центре скандальных историй. То стало известно, что во время путешествия она передвигалась на частном самолете, но всплыли новые подробности ее конфликта с отцом Томасом Марклом.

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Речь идет о послании бывшей актрисы своему отцу Томасу Марклу, с которым она находится в длительной ссоре. Герцогиня Сассекская была раздосадована публикацией крупнейшего британского таблоида Mail on Sunday. Она утверждает, что они выдернули фразы из текста, чтобы выставить ее не в лучшем свете. В итоге адвокаты королевской семьи подали в суд на издание. Они намерены доказать, что публикация письма Меган 75-летнему Томасу нарушила авторские права, конфиденциальность и Закон о защите данных.

Юристы также намерены опровергнуть сфабрикованные истории, в которых говорится о поведение членов королевской семьи в приватной обстановке, их отношения, а также раходы Меган и Гарри, которые якобы легли плечи на британцев, оплачивающих налоги.

Речь идет о том, что герцогиня Сассекская якобы потратила 5 тысяч фунтов стерлингов ( почти полмиллиона рублей) из бюджетного фонда для приобретения медной ванны и 500 тысяч фунтов (это порядка 41 миллиона рублей) на улучшение звукоизоляции в особняке, об этом пишет Sky News. Напомним, что на сторону затравленной Меган встали многие известные личности. В ее поддержку написала теплые слова Светлана Лобода, а Хилари Клинтон осудила СМИ за преследование герцогини.