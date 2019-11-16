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Меган Маркл подала в суд на британский таблоид из-за письма ее отца

Герцогиня Сассекская утверждает, что из письма были вырваны фразы, чтобы выставить ее в плохом свете.

Меган Маркл подала в суд на британский таблоид из-за письма ее отца
Меган Маркл. фото: globallookpress.com/

Меган Маркл долгое время были любимицей британского народа. Она даже на время затмила Кейт Миддлтон. Но после рождения сына Арчи ее популярность резко снизилась. Несколько раз супруга принца Гарри оказывалась в центре скандальных историй. То стало известно, что во время путешествия она передвигалась на частном самолете, но всплыли новые подробности ее конфликта с отцом Томасом Марклом.

Речь идет о послании бывшей актрисы своему отцу Томасу Марклу, с которым она находится в длительной ссоре. Герцогиня Сассекская была раздосадована публикацией крупнейшего британского таблоида Mail on Sunday. Она утверждает, что они выдернули фразы из текста, чтобы выставить ее не в лучшем свете. В итоге адвокаты королевской семьи подали в суд на издание. Они намерены доказать, что публикация письма Меган 75-летнему Томасу нарушила авторские права, конфиденциальность и Закон о защите данных.

Юристы также намерены опровергнуть сфабрикованные истории, в которых говорится о поведение членов королевской семьи в приватной обстановке, их отношения, а также раходы Меган и Гарри, которые якобы легли плечи на британцев, оплачивающих налоги.

Речь идет о том, что герцогиня Сассекская якобы потратила 5 тысяч фунтов стерлингов ( почти полмиллиона рублей) из бюджетного фонда для приобретения медной ванны и 500 тысяч фунтов (это порядка 41 миллиона рублей) на улучшение звукоизоляции в особняке, об этом пишет Sky News. Напомним, что на сторону затравленной Меган встали многие известные личности. В ее поддержку написала теплые слова Светлана Лобода, а Хилари Клинтон осудила СМИ за преследование герцогини.

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Меган Маркл подала в суд на британский таблоид из-за письма ее отца
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