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Чувствовала себя одинокой: Эшли Грэм близко к сердцу приняла появившиеся на теле растяжки

Модель plus size призналась, что за внешней уверенностью в себе скрывались противоречивые ощущения.

Чувствовала себя одинокой: Эшли Грэм близко к сердцу приняла появившиеся на теле растяжки
Эшли Грэм/Фото: https://www.instagram.com/p/B4OJhgLgpAz/

Не так давно беременная модель plus size Эшли Грэм опубликовала на личной странице в Instagram фото своего изменившегося тела, чем спровоцировала шквал критики в свой адрес. 32-летняя знаменитость вблизи показала собственные несовершенства в виде лишнего веса и растяжек. Последние появились из-за стремительного набора веса. Тогда многие осудили Грэм и заявили, что не хотели бы видеть дефекты – по их убеждениям, такие вещи надо скрывать.

Недавно в своем новом цифровом сериале «Бесстрашные с Эшли Грэм» модель объяснила – ей стоило больших усилий, чтобы показать подписчикам, как она изменилась в радостный для большинства женщин период. Грэм заявила, что когда она увидела растяжки и целлюлит, то долгое время не могла смириться с ними. Сфотографировавшись, она опубликовала снимок в надежде, что это поможет ей почувствовать себя лучше, но в ее восприятии происходящего ничего не изменилось.

Успокоиться ей помогла беседа с собой. Грэм подчеркнула – лишь только осознание того, что другим женщинам это может быть также важно, помогло ей принять недостатки. Свои проблемы Эшли решила обсудить с подписчиками, потому что чувствовала себя одинокой и изолированной. Беременность же позволила ей «войти в новый мир уверенности в себе».

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Чувствовала себя одинокой: Эшли Грэм близко к сердцу приняла появившиеся на теле растяжки
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