«Стала фанаткой»: Анна Семенович «поболела» за «Челси»

Певица призналась, что болельщицей стала совсем недавно.

Анна Семенович открыла в себе новую, неожиданную сторону характера: она стала футбольной болельщицей. Артистка рассказала своим подписчикам о том, что побывала на игре «Челси» и —Ливерпуля».

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Как сообщила в своем микроблоге Семенович, болеть за футбол она стала недавно. Она призналась, что ранее вообще не любила этот вид спорта, однако получила массу эмоций, посетив матч на знаменитом лондонском стадионе «Стемфорд Бридж».

«Теперь я стала настоящей фанаткой , решила болеть за победителей», — призналась Анна. Она добавила, что игру смотрела в компании настоящих фанатов. Свой пост певица сопроводила видеороликом о своем визите на стадион.