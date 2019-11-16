ЗВЕЗДЫ

«Стала фанаткой»: Анна Семенович «поболела» за «Челси»

Певица призналась, что болельщицей стала совсем недавно.

«Стала фанаткой»: Анна Семенович «поболела» за «Челси»
Анна Семенович. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Анна Семенович открыла в себе новую, неожиданную сторону характера: она стала футбольной болельщицей. Артистка рассказала своим подписчикам о том, что побывала на игре «Челси» и —Ливерпуля». 

Как сообщила в своем микроблоге Семенович, болеть за футбол она стала недавно. Она призналась, что ранее вообще не любила этот вид спорта, однако получила массу эмоций, посетив матч на знаменитом лондонском стадионе «Стемфорд Бридж». 

«Теперь я стала настоящей фанаткой , решила болеть за победителей», — призналась Анна. Она добавила, что игру смотрела в компании настоящих фанатов. Свой пост певица сопроводила видеороликом о своем визите на стадион. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Челси"Английский футболАнна СеменовичЛондонМатчстадион
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Стала фанаткой»: Анна Семенович «поболела» за «Челси»
Интересно?
Поделись с друзьями: