«Я молился Богу, что вы повернетесь»: участник из Канады удивил Гагарину

Канадец признался, что переехать в Россию его вдохновил коллега.

Среди участников шоу «Голос» нередко бывают иностранцы. Однако гости из дальнего зарубежья — не такое уж частое явление. Поэтому, когда на сцене появился Эндрю Гранж из Канады, это удивило жюри.

Эндрю рассказал Полине Гагариной, что преподает в Торонто в русской школе. Он признался, что идею переехать в Россию его вдохновил русский коллега по имени Станислав.

У Эндрю была возможность выбрать из наставников. «Я молился Богу, что вы повернетесь», — признался он Полине Гагариной, чем вызвал ее восторг.