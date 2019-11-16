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«Я молился Богу, что вы повернетесь»: участник из Канады удивил Гагарину

Канадец признался, что переехать в Россию его вдохновил коллега.

«Я молился Богу, что вы повернетесь»: участник из Канады удивил Гагарину
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Среди участников шоу «Голос» нередко бывают иностранцы. Однако гости из дальнего зарубежья — не такое уж частое явление. Поэтому, когда на сцене появился Эндрю Гранж из Канады, это удивило жюри.

Эндрю Гранж
Эндрю Гранж. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Эндрю рассказал Полине Гагариной, что преподает в Торонто в русской школе. Он признался, что идею переехать в Россию его вдохновил русский коллега по имени Станислав. 

Полина Гагарина была рада выбору участника
Полина Гагарина была рада выбору участника. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

У Эндрю была возможность выбрать из наставников. «Я молился Богу, что вы повернетесь», — признался он Полине Гагариной, чем вызвал ее восторг. 

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«Я молился Богу, что вы повернетесь»: участник из Канады удивил Гагарину
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