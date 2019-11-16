Сергей Шнуров заставил Гагарину закрыть кнопку платьем

Полина Гагарина впоследствии была рада, что так произошло.

В эфире Первого канала продолжаются слепые прослушивания проекта «Голос». В этот раз особое впечатление на членов жюри произвела Лилия Вельтман. Однако не все наставники были решительны.

В какой-то момент во время проникновенного исполнения девушкой своего номера Сергей Шнуров не сдержался и попытался нажать на кнопку Полины Гагариной. Та воспротивилась и даже закрыла кнопку подолом своего платья.

Однако это не помогло: когда Полина отвлеклась, Сергей успел-таки нажать на кнопку, бросив в нее блокнот, и наставница повернулась к участнице. А под конец песни не сдержался и Константин Меладзе, который тоже повернулся к исполнительнице. То же сделал и Валерий Сюткин.

Полина Гагарина заявила: «Меня принудили». Однако призналась, что Лилия пела великолепно. «Значит, судьба все-таки», — подытожил Константин Меладзе. В результате девушка предпочла наставничество Полины Гагариной.