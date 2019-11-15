Айза Анохина не рискнула написать обидное сообщение Лизе Песковой

Айза Анохина стала очередным гостем шоу Comment Out, которое выходит на YouTube. Напомним, основная тема программы заключается в том, что герои должны выполнять задания на выбор: либо выполнить неприятное задание, либо оставить скабрезный комментарий под фотографией известного человека в Instagram.

Соперником Айзы стал известный исполнитель T-Killah. В одном из заданий Анохина оказалась перед выбором: либо ее бьет мягкой палкой ребенок, при том, что она выплевывает конфеты, либо она оставляет комментарий под фото известного священнослужителя — иеромонаха Фотия. Айза предпочла «наказание» с костюмом.

В следующий же раз Анохина должна была оставить нелицеприятный комментарий Лизе Песковой. В качестве альтернативы было задание поменяться одеждой с человеком, который одет в старую рубашку и брюки. Айза не рискнула отправить компрометирующее ее сообщение на страницу дочери пресс-секретаря президента и переоделась-таки в чужие обноски.