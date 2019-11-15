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«4 года ничего не выпускал»: Гуф удивился, что люди ходят на его концерты

16 ноября у рэпера состоится очередное сольное шоу.

«4 года ничего не выпускал»: Гуф удивился, что люди ходят на его концерты
Рэпер Гуф - Алексей Долматов. Фото: instagram.com/therealguf/

16 ноября 40-летний рэпер Гуф даст большой сольник в Москве. Свое шоу он анонсировал в Instagram, не упустив возможности немного поиронизировать над собой.

«Я 4 года не выпускал ничего, но по традиции раз в год умудряюсь собирать старый добрый «Главклуб» (вместимость — 3000 человек. — Прим. авт.). Главное — стабильность», — написал артист в социальной сети.

Он отметил, что хотел позвать для совместных песен множество звездных гостей, но не стал. Зато обещал пару сюрпризов от себя лично и заранее поблагодарил всех, кто придет его послушать.

Говоря «ничего не выпускал», Гуф, очевидно, имеет в виду сольные альбомы. Последний, действительно, вышел в 2015 году. Однако после него была пластинка в составе группы Centr (2016) и два совместных релиза с рэпером Slim (2017). Также за последние четыре года у артиста вышло несколько синглов, в том числе и скандальная песня «Москва», записанная вместе с Тимати.

Напомним, под напором дизлайков рэперы удалили клип на это произведение из YouTube, а потом Гуф извинялся и объяснял, что не ведал, во что выльется этот проект.

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«4 года ничего не выпускал»: Гуф удивился, что люди ходят на его концерты
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