Миллион алых роз: муж Кожевниковой превратил их квартиру в оранжерею

14 ноября актриса и бывший депутат Мария Кожевникова отметила свой 35-ый день рождения. Результатами прошедшего праздника звезда «Универа» поделилась в Instagram.

«Это был невероятный день! Четыре раза я заряжала свой телефон и все равно не успела ответить на звонки даже самых близких людей. Простите меня», — написала артистка.

Пост с благодарностями за поздравления она подкрепила фотографией с большим количеством букетов, которые ей подарили. Самый большой из них оказался аккурат в рост именинницы — 170 сантиметров. Кожевникова призналась, что этот шикарный подарок — от мужа. Букет состоит из ее любимых алых роз.

Напомним, актриса живет с бизнесменом Евгением Васильевым. В 2013 году они обвенчались, однако официально брак не зарегистрировали до сих пор. Очевидно, штамп в паспорте этой паре совсем не нужен для счастливой жизни, ведь у супругов уже родились трое детей.