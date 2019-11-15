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«Ярко и лаконично»: стилист похвалила Волкову за «умеренное» декольте и правильные колготки

Ведущая программы «Перезагрузка» сделала комплимент актрисе из сериала «Воронины», отдавшей предпочтение черному мини-платью.

«Ярко и лаконично»: стилист похвалила Волкову за «умеренное» декольте и правильные колготки
Екатерина Волкова с мужем Андреем Карповым (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Волкова не смогла пропустить ежегодную церемонию вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour в столичной «Геликон-опере». Для выхода в свет 37-летняя актриса отдала предпочтение черному мини-платью с пайетками. Среди звездных гостей светского мероприятия также были замечены: Регина Тодоренко, Елизавета Боярская, Яна Рудковская в компании Евгения Плющенко, Юлианна Караулова, Иван Ургант и Мария Кожевникова.

В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова прокомментировал стиль Екатерины Волковой, сделав комплимент актрисе за смелость и стройную фигуру. Эксперт в сфере моды обратила внимание на то, что актриса за последнее время заметно потеряла в весе.

«На этот раз Катя выбрала суперкрутой образ: яркий и при этом лаконичный. Не могу сказать, что наша сегодняшняя героиня обычно отдает предпочтение подобным «сдержанным» вечерним нарядам. Сдержанным в плане определенных рискованных элементов. У Волковой достаточно умеренное декольте с учетом ее маленькой и аккуратной груди. Актриса привела себя в идеальную форму — мы видим стройные, подтянутые ноги. Екатерина не ошиблась, выбрав тонкие черные колготки. При такой длине платья этот аксессуар обязателен. Если бы она появилась на публике с голыми ногами, образ получился бы излишне откровенным», — добавила селебрити-стилист.

Дембикова похвалила актрису за «вменяемый мейкап». Екатерина выбрала алую помаду, сделав акцент на губах. Свой образ возлюбленная танцора Андрея Карпова дополнила черными туфлями-лодочками.

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«Ярко и лаконично»: стилист похвалила Волкову за «умеренное» декольте и правильные колготки
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