ЗВЕЗДЫ

«Элегантный шик»: Кожевникова грамотно «вытянула» силуэт костюмом в мужском стиле

Имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала образ 35-летней актрисы, отдавшей предпочтение горчичной цветовой гамме.

«Элегантный шик»: Кожевникова грамотно «вытянула» силуэт костюмом в мужском стиле
Мария Кожевникова (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Мария Кожевникова не смогла пропустить церемонию вручения премии «Женщина года — 2019» по версии журнала Glamour в столичной «Геликон-опере». Для выхода в свет актриса из сериала «Универ» выбрала лаконичный монохромный костюм горчичного оттенка. Белокурые локоны знаменитость убрала назад, зачесав волосы на прямой пробор.

В интервью Teleprogramma.pro имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала вечерний образ многодетной актрисы. Напомним, что Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухлетнего Василия. По словам стилиста, ей очень понравился костюм в мужском стиле с пиджаком, который в этот вечер надела Мария.

«Этот целостный образ, подобран в соответствии с ее стилевой концепцией и типажом. То есть все выдержано. Это образ в стиле элегантный шик: когда и ярко и сдержано одновременно. Визуально все построено на классической основе. Самая модная деталь гардероба осени, как уже не раз говорилось ранее, это брючный костюм в мужском стиле», — добавила Тимиряева.

Кожевникова удостоилась похвалы стилиста и за правильно подобранное цветовое решение — монохром, ставший новым трендом сезона. Лариса не стала скрывать: актрисе удалось визуально «вытянуть» силуэт, выбрав брючный костюм и акцентировав внимание на одной цветовой палитре. Кроме того, Мария отдала предпочтение гладкой прическе на прямой пробор в соответствии с классикой.

«Здесь все правильно, даже выбранная Марией поза. Целостный и гармоничный образ — когда все сошлось. Она очень презентабельно себя преподносит. Образ, на который стоит равняться. Наша героиня выглядит эффектно», — экспертно резюмировала Лариса.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМария Кожевниковамода и стиль
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«Элегантный шик»: Кожевникова грамотно «вытянула» силуэт костюмом в мужском стиле
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