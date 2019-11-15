Дом в Подмосковье Поплавской помогает строить будущий свекор

Актриса Яна Поплавская, которая в скором времени станет женой радиоведущего Евгения Яковлева, заявила, что дом им с будущим супругом помогает строить отец журналиста. «У жени папа военный летчик. Он с руками и с потрясающей головой. Женя, когда дом будет достроен, хочет переехать туда жить. Он находится в Подмосковье в поселке Алешино. Сейчас мы все смотрим, обкатываем, вырабатываем», — заметила звезда.

Как сказала «Красная Шапочка советского кинематографа», договор на строительство дома они подписали буквально за два дня. Все коммуникации уже проведены. По ее словам, в новом доме будут собираться все их родственники.

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«Мы вместе Женей нестандартные люди. Очень спонтанные. Очень похожи друг на друга. Мы смотрели разные участки, а потом вдруг закольцевалось все. Мы просто увидели реку и поняли, что берем этот участок. Есть люди, которые точно все планируют. Но порой бац – и не случилось. Мы живем совершенно по-другому. Проснулись в какой-то момент, сели на машину и поехали смотреть участки. Ну и выбрали тот, который нам пришелся по душе», — сказала она.

Отметим, что Яна Поплавская познакомилась с Евгением Яковлевым, который младше ее на 12 лет, в 2006 году. Последние пять лет они живут под одной крышей. Актриса не раз говорила в интервью с журналистами, что Яковлев именно тот человек, на которого она всегда может опереться.