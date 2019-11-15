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Макеева не может наладить отношения с бывшей свекровью

Актриса призналась, что с мамой Глеба Матвейчука не общается.

Макеева не может наладить отношения с бывшей свекровью
Макеева не общается с бывшей свекровью/http://globallookpress.com/

Актриса Анастасия Макеева заявила, что она общается с бывшим супругом композитором Глебом Матвейчуком. Напомним, что в браке они состояли на протяжении шести лет. «Мы с Глебом не испытываем друг к другу страшных враждебных чувств. Спокойно иногда созваниваемся или наговариваем какие-то сообщения. У меня натянутые отношения только с его матерью», — сказала актриса.

Анастасия Макеева. Фото
Макеева не общается с бывшей свекровью/http://globallookpress.com/

По словам Анастасии Макеевой, ее нынешний супруг юрист Александр Сакович полная противоположность Матвейчуку. При этом, как она выразилась, правила, которые срабатывали с Глебом бесполезны с Александром.

Как сказала Анастасия Макеева, она не привыкла вычеркивать людей из своей жизни. Даже если ее предали. В то же время доверие к таким личностям у нее, конечно, пропадает. Актриса сказала, что не может долго злиться на любимых людей. Она легко прощает им их проступки. Макеева считает, что если долго злиться, то это навредит только ей самой. Она не хочет тратить своё свободное время на крики и ссоры.

Любопытно, что и свою маму Анастасия Макеева не может назвать своей лучшей подругой. У них, как она сказала, теплые отношения, но во все свои секреты она родительницу не посвящает. Дело в том, что мама актрисы очень эмоциональный человек, который переживает по любому поводу. Звезда просто не хочет мотать ей нервы. Она хочет, чтобы ее жизнь была беззаботной, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Александр СаковичАнастасия МакееваГлеб Матвейчук
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Макеева не может наладить отношения с бывшей свекровью
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