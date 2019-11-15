«Волноваться не надо!»: звезды дали советы российским участникам детского Евровидения

В ресторане «Кому на Руси жить хорошо» прошло pre-party, посвященное «Детскому Евровидению-2019». Представители женской части российского шоу-бизнеса подбодрили участников конкурса — 9-летнюю Татьяну Меженцеву и 13-летнего Денберела Ооржака.

«Мой совет детям: выйти на сцену и получить удовольствие от того, что они делают. На них будет смотреть весь мир. Это точно останется в памяти на всю жизнь. Волноваться не надо, кайфуем и делаем то, что умеем. Будем держать кулачки и болеть за Россию» — поделилась Лера Кудрявцева

Телеведущая Марина Кравец назвала себя «тетенькой из шоу, которое детям смотреть рано», но пообещала поддержку от всех резидентов Comedy Club, так же как и поддержку от всех граждан России и не только. Она уверена, что Тане и Денберелу удастся покорить души и сердца людей со всего мира.

Участница уже «взрослого» Евровидения певица Юлия Савичева рассказала, что не сомневается в достойном выступлении наших детей и заметила, что вся страна будет поддерживать их.