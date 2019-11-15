«Волноваться не надо!»: звезды дали советы российским участникам детского Евровидения

В ресторане «Кому на Руси жить хорошо» прошло pre-party, посвященное «Детскому Евровидению-2019». Представители женской части российского шоу-бизнеса подбодрили участников конкурса — 9-летнюю Татьяну Меженцеву и 13-летнего Денберела Ооржака.
«Мой совет детям: выйти на сцену и получить удовольствие от того, что они делают. На них будет смотреть весь мир. Это точно останется в памяти на всю жизнь. Волноваться не надо, кайфуем и делаем то, что умеем. Будем держать кулачки и болеть за Россию» — поделилась Лера Кудрявцева
Телеведущая Марина Кравец назвала себя «тетенькой из шоу, которое детям смотреть рано», но пообещала поддержку от всех резидентов Comedy Club, так же как и поддержку от всех граждан России и не только. Она уверена, что Тане и Денберелу удастся покорить души и сердца людей со всего мира.
Участница уже «взрослого» Евровидения певица Юлия Савичева рассказала, что не сомневается в достойном выступлении наших детей и заметила, что вся страна будет поддерживать их.
«Детское Евровидение» — это эмоционально тяжелый конкурс. Поэтому я желаю Тане и Денберелу быть стрессоустойчивыми, несмотря ни на какие сложности, быть стойкими. Хочу пожелать им удачи. Она важна для каждого артиста, не важно, на каком конкурсе он выступает, на каком концерте поет. Я желаю ребятам донести смысл их песни до каждого зрителя в зале и каждого зрителя, который будет смотреть трансляцию финала «Детского Евровидения-2019» — поделилась своими эмоциями певица и победительница «Детского Евровидения-2017» Полина Богусевич.