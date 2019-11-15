«Мы в одном купе ездим»: Буланова сохранила прекрасные отношения с первым мужем

Певица Татьяна Буланова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что смогла сохранить прекрасные отношения со своим первым супругом, продюсером и звукорежиссером Николаем Тагриным. Вместе они были на протяжении тринадцати лет и сначала были очень счастливой парой. У них есть совместный сын Александр. Сейчас ему уже 26 лет.

«С первым мужем мы до сих пор работаем вместе. Мы в одном купе ездим. У нас вообще-то было классное время. Он не хотел меня отпускать, но я полюбила другого», — сказала певица, которая после вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. Правда, и этот брак спустя 11 лет рухнул.

«Сейчас Коля благополучно женился. У него сейчас четвертая по счету жена, а я была, получается, третьей. Мы в прекрасных отношениях с его супругой. Часто общается и перезваниваемся», — подметила яркая исполнительница.

Как сказала Буланова, без Тагрина и его резюме не проходит ни одной записи ее композиций. «Если Коля сказал, что запись удалась, значит, все хорошо. Я, конечно, прислушиваюсь к его мнению. Оно очень ценно для меня», — сказала Татьяна Буланова.