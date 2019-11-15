Счастье материнства: Чехова показала себя на последнем сроке беременности

41-летняя Анфиса Чехова одна воспитывает семилетнего сына Соломона. Первенца знаменитость родила от актера Гурама Баблишвили. Супруги развелись, когда их общему наследнику исполнилось всего пять лет. С тех пор телеведущая старается не афишировать свою личную жизнь: держа в тайне подробности возможных романов и взаимоотношения с противоположным полом. В одном из недавних интервью Анфиса призналась, что не препятствует экс-возлюбленному навещать сына. Кроме того, Соломон по два месяца на летних каникулах гостит у бабушки в Грузии.

В этом году мальчик пошел в первый класс. По словам Чеховой, она не могла предположить, как ребенок переживал ее частое отсутствие. Из-за плотного рабочего графика и повышенной занятости телеведущая была вынуждена отлучаться из дома. Анфиса припомнила, как испугалась, узнав, что у Соломона появился нервный тик. Звездная мама тут же обратилась к врачу кинестезиологу. Осмотрев мальчика, доктор пришел к выводу, что все произошедшее связано исключительно с переживаниями ребенка — так как он сильно скучал по Анфисе. Сейчас телеведущая делает все для того, чтобы Соломон постоянно чувствовал ее заботу и внимание.

В Stories знаменитость решила провести викторину вопрос-ответ, предложив верным почитателям задать ей личный вопрос в анонимном режиме. По просьбе одного из подписчиков Чехова вспомнила себя на последних месяцах беременности, продемонстрировав архивное фото с заметно округлившимся животиком. При этом Анфиса подметила, что допускает мысль о появлении второго ребенка. Знаменитость не прочь снова испытать радость материнства. Однако для этого, по словам Чеховой, ей нужно найти подходящего будущего отца.