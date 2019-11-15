«Почти шпагат»: Ходченкова похвасталась длиной ног ради модного фото

36-летняя Светлана Ходченкова ради новой импровизированной фотосессии отказалась от статичных кадров, сделав модный снимок в движении. Актриса из исторической драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» продемонстрировала длину ног, чем привлекла внимание гимнастки Ляйсан Утяшевой. Возлюбленная резидента Comedy Club Павла Воли не смогла остаться равнодушной, сделав комплимент знаменитости.

«Почти шпагат», — подметила Утяшева.

Снимок Ходченковой был сделан в Твери. Актриса позировала в кадре в черном длинном плаще, практичных кроссовках, не стесняющих движения брюках, покрыв голову платком. Образ Светланы дополнили солнезащитные очки.

Напомним, что еще в сентябре актриса попробовала себя в новом амплуа — манекенщицы. Знаменитость вышла на один подиум с голливудскими кинодивами — Эмбер Херд и Евой Лонгорией. Светлана Ходченкова приняла участие в Парижской Неделе моды. В одном из интервью актриса призналась, что ей удалось избежать пресловутой звездной болезни и все благодаря правильному воспитанию. По словам знаменитости, мама часто хвалила ее в детстве, называла самой умной и красивой, но при этом маленькая Света росла в строгости. Ходченкова не скрывает, она не исключает вероятность того, что после съемок в ленте Говорухина у нее могла появиться «корона» на голове, однако в первое время предложений о новых ролях ей не поступало и это, по словам Светланы, ее сильно остудило. Себя актриса считает закрытым человеком, она не допускает панибратства и неуважительного отношения к себе, пишет peopletalk.