ЗВЕЗДЫ

Дженнифер Лопес вспомнила, как продюсер хотел изучить ее обнаженное тело

Певица призналась, что испытала шок и испуг от инцидента в начале своей карьеры.

Дженнифер Лопес вспомнила, как продюсер хотел изучить ее обнаженное тело
Дженнифер Лопес. Фото: globallookpress.com

Движение #MeToo, набравшее за последние два года немалую силу, продолжает свое победное шествие в СМИ и головах мировых знаменитостей. Кажется, сегодня уже моветон не вспомнить о каком-нибудь, хоть мало-мальски, покушении на тело и психику звезд.

Недавно о печальном опыте с домогательствами поделилась певица и актриса Дженнифер Лопес. В интервью The Hollywood Reporter она рассказала, что в начале карьеры столкнулась с домогательствами на съемочной площадке. Как рассказывает Лопес, в одной из картин ей нужно было сняться топлес. Сама она была готова, а вот продюсер попросил актрису раздеться заранее. Это, по словам звезды, вполне можно считать домогательством. Дженнифер на удивление для самой себя резко отказала ему, но все-таки была шокирована и испугана.

Напомним, недавно портал Teleprogramm.pro сообщал, что в России нашелся двойник Дженнифер Лопес. Образ звезды копирует модель по имени Наталья Мирских.

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Дженнифер Лопес вспомнила, как продюсер хотел изучить ее обнаженное тело
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