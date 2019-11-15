Не только юмор: Михаил Галустян раскрыл свой новый бизнес-проект

Он решил попробовать себя в сфере IT-технологий и digital entertainment.

В конце октября Михаил Галустян отметил свое сорокалетие. Эта дата совпала с еще одной, важной для юмориста, — он пережил кризис и последовал совету друзей: «после 40 начинается новая глава жизни, вино выдерживается и становится вкуснее».

Сейчас среди интересов Галустяна не только юмор и ТВ, но и личный бизнес. Его привлекает сфера IT-технологий и digital entertainment, именно там будет реализован его новый проект.

«Мы запускаем приложение, которое будет создавать аватары звезд и стирать границы между ними и фанатами. С помощью дополненной реальности можно будет даже записать песню с известным человеком»,- рассказывает артист журналу HELLO.

Желание попробовать себя в бизнесе связано отчасти с тем, что «шутить вообще стало трудно». В первую очередь из-за того, что юмор стали интерпретировать как попытку оскорбить.

«Шутка удалась, когда ты хочешь обидеться, но не можешь, потому что смешно. Юмор не должен обижать, но сейчас почему-то популярны шутки, которые унижают», — рассуждает Галустян.

Юморист уверен, что в России такой способ шутить долго жить не сможет, так как наша страна мультикультурная и нужно внимательно следить за градусом юмора.

О своей дальнейшей карьере Галустян пока не говорит, старается не стоить долгосрочных планов, единственное, в чем уверен наверняка, — он не хотел бы пойти по стопам украинского коллеги, который стал президентом.

«При всем уважении к Украине, но думаю, что управлять Россией куда сложнее… И вообще дело неблагодарное — никто Владимиру Зеленскому за это спасибо не скажет. На себя я бы никогда добровольно не взвалил такую большую ношу, только если попросят», — рассуждает Михаил Галустян.

Ранее Михаил Галустян решил попробовать себя на музыкальном поприще. Выступать он будет под псевдонимом SUPER ЖОRIK и даже успел снять первый клип на свою песню «Хочу тибя любицца».