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«Она папина дочь»: Пелагея обмолвилась о воспитании двухлетней Таисии

Певица переживает из-за того, что не может уделять должного внимания семье.

«Она папина дочь»: Пелагея обмолвилась о воспитании двухлетней Таисии
Пелагея с дочкой Таисией (Фото: Instagram.com/pelageya_insta)

Пелагея не скрывает: она переживает из-за того, что не может уделять должного внимания семье. Из-за плотного гастрольного графика знаменитость вынуждена часто отлучаться. Заботиться о двухлетней Таисии певице помогает супруг — 27-летний Иван Телегин. Избранник артистки моложе своей возлюбленной на шесть лет. Однако разница в возрасте не помешала молодым людям построить гармоничные отношения и создать семью. В январе 2017 года Пелагея впервые стала мамой. Уже через два месяца дочери певицы исполнится три годика. Как и Кристина Асмус, возлюбленная хоккеиста Ивана Телегина не спешила показывать дочь общественности. Артистка утверждала, что семья — это оплот спокойствия и поддержки. Именно этим Пелагея объяснила свой отказ от интервью, посвященных исключительно личной жизни.

После того, как певица стала публиковать в Instagram снимки с маленькой Таисией, она перестала избегать вопросов о семье. Так, в беседе с журналистами исполнительница народных композиций обмолвилась о воспитании единственной наследницы, признавшись, что ее кроха мечтает в будущем выйти на большую сцену. Сама Пелагея не возражает против того, чтобы Тася росла всесторонне развитым ребенком. Уже сейчас возлюбленная Ивана Телегина подметила, что малышка обладает определенным артистическим талантом.

Пелагея
Пелагея старается уделять внимание семье и дочке (Фото: Instagram.com/pelageya_insta)

«Она, конечно, папина дочь!! Носится по дому, декламирует стихи. Очень артистичная мадам и спортивная», — отметила Пелагея, заверив, что старается как можно больше времени уделять ребенку. Певица сама читает малышке книжки и даже приучает к балету.

Артистка не скрывает, что Таисия хотела бы снискать такую славу и популярность, как ее мама, однако с выбором будущей профессии она пока не спешит, пишет «Собеседник».

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«Она папина дочь»: Пелагея обмолвилась о воспитании двухлетней Таисии
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