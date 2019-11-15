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Галина Боб рассказала, чем они с мужем занимаются по утрам

Звезда сериала «Деффчонки» безумно счастлива со своим супругом.

Галина Боб рассказала, чем они с мужем занимаются по утрам
Галина Боб без ума от мужа и детей/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб рассказала об утренней традиции, которая существует у нее в семье. Как известно, актриса уже несколько лет замужем за режиссером Сергеем Корягиным. Они воспитывают двух прекрасных сыновей.

Галина Боб. Фото
Галина Боб рассказала о своей семье/http://globallookpress.com/

«У нас есть утренняя традиция — обязательно говорим друг другу «Люблю тебя!», обнимаемся и целуемся. Сыновья видят, как мама с папой общаются, поэтому тоже растут ласковыми», — заметила актриса.

Не так давно Галина Боб рассказала своим подписчикам, что они вместе с мужем уже пять лет. Пользователи сказали, что на деревянную свадьбу необходимо посадить дерево. Им с мужем идея пришлась по душе. Они поехали на рынок и купили большую елку, вишню и много других деревьев. Как сказала актриса, они значительно улучшили ландшафтный дизайн у дома.

Девушка отметила, что у них с мужем, как и в любой семье, порой случаются конфликтные ситуации. При этом они очень быстро мирятся. По ее мнению, обиды остаются в подсознании, поэтому лучше долго не держать зла на свою вторую половинку. После ссор они обнимаются с избранником и им становится хорошо на душе.

Также актриса отметила, что они с супругом оба творческие личности. При этом им спокойно удается уживаться. По ее словам, актерская и режиссерская работы очень разнятся, поэтому им не приходится ничего делить, сообщает «СтарХит».

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Галина БОБСергей Корягинсериал "Деффчонки"
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Галина Боб рассказала, чем они с мужем занимаются по утрам
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