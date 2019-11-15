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Тарасов запретил беременной Костенко загорать в ОАЭ

Он уверен, что долго находиться под солнцем в ее положении опасно.

Тарасов запретил беременной Костенко загорать в ОАЭ
Дмитрий Тарасов запретил беременной Анастасии Костенко загорать в ОАЭ ФОТО: https://www.instagram.com/kostenko.94

Дмитрий Тарасов вывез свое семейство на отдых в Арабские Эмираты. При этом он запретил супруге загорать, ведь в ее положении подобный отдых может быть опасным. Об этом Анастасия Костенко лично сообщила подписчикам в Instagram.

«Все-таки боюсь загорать пузиком и любимый не разрешает, сижу себе на пляже, песочные фигуры мастерю», — делится с подписчиками будущая мама.

Спорить с мужем вторая вице-мисс Россия 2014 года не стала, учитывая, что процесс акклиматизации дался ей нелегко, возможно, и солнце не пойдет на пользу.

А вот морем девушка наслаждается в полной мере. Соленая вода и свежий ветер благотворно влияют на ее психологический настрой.

«На таком сроке отдыхать мне довелось впервые, от этого немного не по себе, что я менее активная. Ведь на моем сроке, если верить источникам, включается режим «энерджайзер»», — рассуждает Костенко.

Решение отправиться всей семьей на отдых было принято после череды скандалов вокруг Дмитрия Тарасова. Спортсмен отметил, что ему требуется перезагрузка. Отдохнуть нужно не только от городской суеты, но и от взаимоотношений с бывшими супругами: Тарасов подал в суд на первую жену, а еще намекнул, что может поднять руку на близкого человека. Поклонники Ольги Бузовой сразу же решили, что футболист бил поющую ведущую, и остались этим крайне недовольны, пишет сайт Актуальные новости.

А вот Анастасия Костенко поспешила встать на защиту мужа и заверила, что его слова вырваны из контекста.

«Прежде чем вступить в брак, мы неоднократно обсуждали допустимые и недопустимые моменты. Одним из моих условий было отсутствие рукоприкладства. Для меня бьет — не значит любит. Для меня это табу и повод разорвать отношения», — цитирует слова девушки argumenti.ru.

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Анастасия Костенкобрак Бузовой и ТарасоваДмитрий Тарасов
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Тарасов запретил беременной Костенко загорать в ОАЭ
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