Диетолог бьет тревогу из-за жесткой диеты Волочковой

Балерина в очередной раз призналась, что практически ничего не ест.

Друзья и преданные поклонники Анастасии Волочковой уже давно волнуются по поводу безжалостной и даже агрессивной диеты балерины, суть которой заключается в том, что она практически ничего не ест. Длится история уже несколько месяцев. Анастасия, конечно, исхудала, но, видимо, останавливаться на достигнутом не собирается.

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«Я сейчас, можно сказать, перестала есть. Два перепелиных яйца, листья салата и иногда супчик «Том-Ям» — вот и вся моя еда, — рассказал звезда на Радио «Комсомольская правда».

С запуском нового шоу «Балерина в зазеркалье» ей, мол, не до еды совершенно – уйму времени занимают тренировки у станка. Услышав откровения звезды, настоящую тревогу забили уже специалисты. Диетолог Надя Шарк уверена, что балерина может просто угробить организм.

Она отмечает, что затраты энергии должны быть равны энергетической ценности пищи, которую человек потребляет за день. А рацион звезды (перепелиные яйца и супчик с салатом) – крайне скуден. И для того, чтобы быть активным и энергичным, это недостаточно. Ведь с энергией организм не получает и питательные вещества. А если это происходит регулярно, организм может просто выйти из строя, пишет кр.ru.

Врач подчеркивает, что тренировки должны разжигать аппетит. Если этого не происходит, значит, у Анастасии проблемы с обменом веществ и она крайне увлечена проектом, что тоже бывает. Потому, по мнению Шарк, или организм балерины на эмоциях не понимает, что ему не хватает еды, либо в ход Волочкова пускает БАДы и витамины.