Филипп Киркоров признался в любви к Александру Петрову

Филипп Киркоров стал одним из самых ярких гостей церемонии вручения премии «Больше, чем звезды» от журнала «ОК!». Артист был выдвинут на получение премии в номинации «Дуэты» за совместное исполнение песни с Zivert. Разговаривая с журналистами, Киркоров признался, что не рассчитывает получить награду, поскольку не увидел Юлию Зиверт.

Однако сомнения артисты были напрасными. Именно его дуэт с Zivert стал победителем. Выйдя на сцену, Филипп Бедросович обратился в зал со словами: «Саша Петров, ты ещё здесь?» Актер, который пришел на церемонию с новой возлюбленной Стасей Милославской, отозвался.

В ответ Киркоров разразился признанием: «Саша, я тебя очень люблю! Я твой поклонник! Хотел тебе сказать, что твое творчество мне небезразлично». « И ваше тоже мне!» — признался Петров. «У тебя хороший вкус. Ты вырос на хороших песнях!» — добавил Филипп.