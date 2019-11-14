ЗВЕЗДЫ

Филипп Киркоров признался в любви к Александру Петрову

Артист стал победителем в номинации «Дуэты» премии журнала «ОК!» «Больше, чем звезды».

Филипп Киркоров признался в любви к Александру Петрову
Филипп Киркоров с детьми. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Филипп Киркоров стал одним из самых ярких гостей церемонии вручения премии «Больше, чем звезды» от журнала «ОК!». Артист был выдвинут на получение премии в номинации «Дуэты» за совместное исполнение песни с Zivert. Разговаривая с журналистами, Киркоров признался, что не рассчитывает получить награду, поскольку не увидел Юлию Зиверт. 

Киркоров со сцены обратился к Петрову
Киркоров со сцены обратился к Петрову. Фото: Лика Брагина

Однако сомнения артисты были напрасными. Именно его дуэт с Zivert стал победителем. Выйдя на сцену, Филипп Бедросович обратился в зал со словами: «Саша Петров, ты ещё здесь?» Актер, который пришел на церемонию с новой возлюбленной Стасей Милославской, отозвался.

Александр Петров и Стася Милославская
Александр Петров и Стася Милославская. Фото: Лика Брагина

В ответ Киркоров разразился признанием: «Саша, я тебя очень люблю! Я твой поклонник! Хотел тебе сказать, что твое творчество мне небезразлично». « И ваше тоже мне!» — признался Петров. «У тебя хороший вкус. Ты вырос на хороших песнях!» — добавил Филипп. 

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Тэги:

ZibertАлександр ПетровБольше чем звезды 2019журнал «ОК!»Стася МилославскаяФилипп КиркоровЮлия Зиберт
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Филипп Киркоров признался в любви к Александру Петрову
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