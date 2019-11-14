«Только не трогай себя нигде»: Наталья Подольская вспомнила о наказе маме

15 ноября в отеле Four Seasons в Москве десятки звезд российского шоу-бизнеса собрались на торжественной церемонии вручения премии «Больше, чем звезды» журнала «ОК!». Среди первых звездных гостей оказались Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Наталья пришла на церемонию на несколько минут раньше мужа. Она рассказала, что сына они оставили с няней. Однако после мероприятия пара намерена отправиться в аэропорт и вместе с ребенком отправиться в Сочи на уикенд. «У Володи концерт в Красной поляне, а мы как жена и сын летим с ним просто потусить, поддержать», — призналась Подольская.

Певица рассказала, что сын очень рад, что у него такая разнообразная жизнь и необычные родители. Он и сам растет разносторонне развитым мальчиком. «Сейчас у него период ролевых игр. Он бесконечно играет, и если его попытаться извлечь из игры, он может даже заплакать. Потому что игра — вся его жизнь», — рассказала Подольская.

Подольская добавила, что накануне у нее вышел новый клип. Появление новой работы для артиста она сравнила с рождением ребенка — тоже заставляет понервничать. «Я впадают в стресс, когда это происходит, а потом его преодолеваю. Смотрю комментарии, лайки, дизлайки, блокирую некоторых», — заявила Наталья.

Артистка призналась, что довольна клипом. Она заметила, что ее мама всегда оставляет какие-то пожелания по поводу съемок клипов. «В этот раз она высказала такое пожелание: «Только не трогай себя нигде, не лапай себя». Потому что в последних клипах, видимо, я это делала. Все это делают. Но, вот, я угодила маме», — посмеялась Подольская.