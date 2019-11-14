ЗВЕЗДЫ

«Это сложная работа»: Александра Ребенок назвала главное событие года

Актриса одной из первых появилась на церемонии вручения премии журнала «ОК!» «Больше, чем звезды» и поговорила с Teleprogramma.pro.

«Это сложная работа»: Александра Ребенок назвала главное событие года
Александра Ребенок. Фото: Кристина Безбородова/ЭГ

14 ноября в Москве проходит одно из главных событий в мире шоу-бизнеса — премия журнала «OK!» «Больше, чем звезды». Ровно к началу мероприятия на дорожке стали появляться звезды. Одной из первых — Александра Ребенок. 

Актриса вышла на дорожку в отеле Four Seasons в элегантном черном платье от Vassa&Co. «Бренд создал пять луков, пять образов, специально для каждой из нас», — рассказала Ребенок. Она отметила, что будет вручать приз в одной из номинаций. 

Александра призналась, что не останется на афтепати. «Я молодая мама», — подчеркнула актриса. Она также рассказала о том, что нужно для того, чтобы стать одним из главных героев в номинациях популярного журнала. «Оставаться самим собой, человеком, прежде всего. В популярности не потерять себя». 

Александра появилась на церемонии в элегантном черном платье
Александра появилась на церемонии в элегантном черном платье. Фото: Лика Брагина

Ребенок успела назвать главное для нее событие этого года. «В этом году я познакомилась с Александром Велединским. Мы сняли вместе огромный проект по роману Захара Прилепина «Обитель». Сейчас это в монтаже. Для меня это сложная работа. Мы с Сергеем Безруковым, Евгением Ткачуком. 27-й год, репрессии. И в плане творчества для меня это самая серьезная за этот год история», — призналась Александра. 

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«Это сложная работа»: Александра Ребенок назвала главное событие года
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