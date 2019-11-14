«Рябит в глазах»: 51-летняя Селин Дион напялила на себя все и сразу

Стильные образы 51-летней Селин Дион порой поражают воображение даже стилистов. Певица — частая гостья модных показов. Она привыкла выглядеть ярко и на сцене, и в обычной жизни. Порой артистка ловит на себе восхищенные взгляды молодых моделей. А недавно звезда сделала новую прическу, чтобы омолодиться. Осветленные пряди и каре помогли ей преобразиться.

А на днях Дион была замечена на улицах Нью-Йорка. Папарацци подловили певицу на выходе из отеля. Она снова поразила всех своим образом. Артистка облачилась в плюшевое пальто «Тедди» бирюзового цвета. В тон ему она она подобрала юбку, колготки и мохнатую поясную сумку, а вот кожаные ботфорты под питона были изумрудного цвета. Стильные солнцезащитные очки с тонкой оправой завершили look знаменитости.

Специально для портала Teleprogramma.pro наряд певицы оценила Лилиана Мамотина, бьюти-блогер.

«Смотрю на этот наряд и не могу отделаться от ощущения, что у меня рябит в глазах. Бирюзовый — очень красивый цвет, и, бесспорно, он идёт блондинкам. Тотал лук тоже в моде, поэтому с точки зрения подбора цвета придраться не к чему, но этот образ не понравится всем без исключения», — высказалась Лилиан.

По словам эксперта, неоновые оттенки не всегда подходят для тотал лука, поэтому у Селин получился двоякий эффект. «В целом образ трендовый — плющевые пальто будут в моде этой осенью, поясная сумка с нами уже не один сезон. Но чего-то не хватает. Я думаю, было бы круче, если бы Дион выбрала бирюзовые сапоги и сделала свои ноги ещё длиннее, а вот пальто предпочла другое. Точнее, более сдержанного цвета», — пояснила бьюти-блогер.