«Все признаки старения»: косметолог разглядела птоз и глубокие морщины у Лепса

Григорий Лепс сейчас гастролирует за границей. На днях он дал концерт в Берлине. В Германии вместе с ним находится его семья, но уже скоро артист должен выступить в Латвии. А пока певец наслаждается прогулками по Гамбургу. В этом году артисту исполнилось 57 лет. Обычно звезды стараются скрыть признаки старения, но исполнитель хита «Рюмка водки» не относится к их числу.

больше по теме Лепс спустя год «воздержания» стал употреблять алкоголь Музыканта заметили с бокалом белого сухого вина.

Так, на новом фото Лепс предстал в джинсах, футболке, темном пальто и кедах, а на шею он повязал шарф. Многие поклонники отметили, что певец очень хорошо выглядит, а другие посчитали, что если бы артист ранее меньше употреблять алкоголь, то мог бы выглядеть еще лучше. Как известно, некоторое время назад Григорий целый год воздерживался от спиртного.

Татьяна Брызгалина, косметолог, поделилась с порталом Teleprogramma.pro, своим мнением касательно внешности артиста. Эксперт сразу отметила, что, скорее всего, Лепс не пользуется услугами косметолога.

«Глядя на лицо, видно все признаки старения организма. Жировые компартменты (пространство внутри клетки человека) у него все опускаются вниз, также гравитационный птоз на лице (старение кожи), выражен носогубный треугольник, дефицит объема, глубокие морщины зоны лба, круглой мышцы глаза. Все это говорит о том, что Григорий вряд ли пользуется услугами косметолога. Он стареет достойно», — высказалась эксперт.

Брызгалина отметила, что у Лепса имеются грузинские корни, а они придают особый колорит лицу. При этом у артиста косметолог заметила очень глубокие морщины на лбу, которые указывают серьезный гипертонус мышц.