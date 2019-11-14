ЗВЕЗДЫ

Михалковой пришлось выпрашивать у шестилетней дочери поцелуй

Старшая наследница известного режиссера поделилась материнскими радостями.

Михалковой пришлось выпрашивать у шестилетней дочери поцелуй
Анна Михалкова. фото: instagram.com/anikiti4na/

Анна Михалкова успевает строить карьеру и заботиться о детях. Старшая наследница Никиты Михалкова уже вырастила двоих сыновей Андрея и Сергея, а теперь всю свою любовь дарит шестилетней Лидии. Приглядывать за девочкой ей помогает сестра Надежда. Не так давно они вместе провели выходные. В последнее время график у артистки особенно загружен. За год она порой успевает сняться в шести проектах.

По этой причине Анна порой сразу после работы, не переодеваясь, начинает играть с дочкой. Долгое время она скрывала малышку от посторонних глаз, но теперь все чаще ее показывает. Так, накануне актриса поделилась трогательным фото. Ей удалось поймать и поцеловать маленькую непоседу.

«Ну как оторваться от нее! Дикая кошка моя! Еле поймала, еле уговорила посидеть секунду, умолила хоть разок поцеловать! И вот за эту одну секунду готова все отдать! Очень занятой ребенок!» — рассказала Михалкова.

Одной из первых на фото отреагировала Анна Семенович. Похоже, что певица тоже мечтает о наследниках. «Супер ребенок», — отметила она. Поклонники тоже умилились семейной идиллией. «Мама и дочка — ничего милее нет», «Трогательно!», «Счастливая», «И я вас очень понимаю», «Какое это счастье», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, старшие дети Михалковой уже окончили школу и учатся в вузе. С ними актриса всегда умеет найти общий язык. Также очень хороша знает парней и их тетя. Надежда не раз отдыхала с племянниками.

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Анна МихалковаАнна Михалкова фотоЗвездные дети
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Михалковой пришлось выпрашивать у шестилетней дочери поцелуй
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