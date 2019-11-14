Финалист «Битвы экстрасенсов» описал будущего мужа Бузовой

Телезрители следят за тем, как Ольга Бузова ищет свою любовь на проекте «План Б». В то же время есть те, кто скептически относится к попыткам звезды найти свое счастье под прицелом телекамер. А вот финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов убежден, что Ольга совсем скоро выйдет замуж.

Таролог рассказал порталу wday.ru, что совсем скоро Бузова встретит мужчину своей судьбы. Он описывает его как шатена с южным характером. Карты сказали Кинжинову, что уже в следующем году Ольга выйдет за него замуж. При этом предсказатель уверен, что родит Ольга в возрасте 37–38 лет. Согласно картам Таро, у нее будут две девочки.