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Финалист «Битвы экстрасенсов» описал будущего мужа Бузовой

Звездный таролог предсказал певице скорую свадьбу.

Финалист «Битвы экстрасенсов» описал будущего мужа Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Телезрители следят за тем, как Ольга Бузова ищет свою любовь на проекте «План Б». В то же время есть те, кто скептически относится к попыткам звезды найти свое счастье под прицелом телекамер. А вот финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов убежден, что Ольга совсем скоро выйдет замуж. 

Таролог рассказал порталу wday.ru, что совсем скоро Бузова встретит мужчину своей судьбы. Он описывает его как шатена с южным характером. Карты сказали Кинжинову, что уже в следующем году Ольга выйдет за него замуж. При этом предсказатель уверен, что родит Ольга в возрасте 37–38 лет. Согласно картам Таро, у нее будут две девочки. 

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Финалист «Битвы экстрасенсов» описал будущего мужа Бузовой
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