Эксперт советует стрижку Волочковой женщинам с залысинами и тонкими волосами

Анастасия Волочкова за годы на сцене редко меняла укладку. Она предпочитала носить рваное каре или наращивать длинные локоны. А не так давно балерина сильно похудела. Она не ест мясо и питается исключительно зеленью. Тревогу забили уже ее поклонники и даже диетологи. Тем временем организм танцовщицы ослаб, а ее волосы, скорее всего, стали еще тоньше, поэтому она рассталась с наращенными прядями, сделав модную стрижку.

Также Волочкова сделала очень короткую стрижку и косую челку. Это освежило ее образ и омолодило 43-летнюю балерину. Специально для портала Teleprogramma.pro стилист и преподаватель института «Арт&Имидж» Михаил Кравченко оценил преображение артистки. Ему понравилась новая стрижка Анастасии. Более того, он рекомендовал делать подобную стрижку женщинам с залысинами и редкими волосами.

«Особенно подходит такая прическа тем, у кого тонкие волосы. Когда их подрезаешь, придаешь такую форму, как у Анастасии, они выглядят более объемными, а также не видно, что они редкие. Эту редкость прядей сильно видно, когда носят среднюю длину или очень длинные волосы. С залысинами тоже можно рассматривать эту прическу, но нужно учесть характер залысин. А для людей с редкими или редеющими волосами такие короткие прически будут смотреться более стильно. Косая челка еще выглядит очень красиво. Ассиметричные челки омолаживают», — поделился мнением Михаил.

Он также дал советы тем, кто страдает из-за залысин. По словам эксперта, можно использовать специальные окрашивающие спреи, которые тонируют кожу. Тем, кому нужно скрыть большую зону облысения, Кравченко рекомендовал присмотреться к парикам. Их сейчас не отличишь от естественной шевелюры.