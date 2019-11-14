Шпица представила моложавую маму, которой обязана красотой

Актриса уверена, что пошла в свою родительницу.

Екатерина Шпица имеет славу вечной девочки. В свои 34 года она с легкостью играет подростков и юных девушек. Кроме безупречно гладкой кожи у нее сохранился детский задор и свет в глазах, которые никакими пластическими операциями не создашь.

Многие годы поклонники ломали головы, чем объясняется этот феномен. И вот – секрет раскрыт. В своем блоге звезда представила свою маму Карповскую Галину Федоровну, которая работает адвокатом. Посмотрев на нее, складываются все паззлы – чистая генетика и никакого секрета.

«На этом фото видно, от кого мне досталась эта легкая молодость! Мамуля, тебе 63, и ты прекрасна!» — подписала снимок актриса.

Впрочем, если внимательно рассмотреть обоих родителей Екатерины, становится понятно, что внешностью Екатерина все-таки пошла в папу.

А как вы считаете, на кого больше похожа Шпица?