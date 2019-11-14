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Шпица представила моложавую маму, которой обязана красотой

 Актриса уверена, что пошла в свою родительницу.

Шпица представила моложавую маму, которой обязана красотой
Екатерина Шпица. Фото https://www.instagram.com/katerinashpitsa/

Екатерина Шпица имеет славу вечной девочки. В свои 34 года она с легкостью играет подростков и юных девушек. Кроме безупречно гладкой кожи у нее сохранился детский задор и свет в глазах, которые никакими пластическими операциями не создашь.

Многие годы поклонники ломали головы, чем объясняется этот феномен. И вот – секрет раскрыт. В своем блоге звезда представила свою маму Карповскую Галину Федоровну, которая работает адвокатом. Посмотрев на нее, складываются все паззлы – чистая генетика и никакого секрета.

«На этом фото видно, от кого мне досталась эта легкая молодость! Мамуля, тебе 63, и ты прекрасна!» — подписала снимок актриса.

Впрочем, если внимательно рассмотреть обоих родителей Екатерины, становится понятно, что внешностью Екатерина все-таки пошла в папу.

А как вы считаете, на кого больше похожа Шпица?

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Екатерина ШпицаКатерина Шпицародители звезд
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Шпица представила моложавую маму, которой обязана красотой
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