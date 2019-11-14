Асмус со знанием дела дала совет актрисам, раздумывающим о постельных сценах

На церемонии вручения премии «Женщина года — 2019» журнала Glamour актриса Кристина Асмус произнесла трогательную речь, в которой назвала «кучкой идиотов и моралистов» зрителей, которые не оценили ее постельную сцену в недавно вышедшем фильме «Текст».

Также Кристина написала пост, в котором попыталась расставить все точки над i в вопросе ее съемок в фильме. Кристина отметила, что ее слезы на одном из интервью вызваны вовсе не болью от пережитого. По словам актрисы, плакала она из-за мыслей о родителях. Также Асмус заметила, что она вовсе никого не призывает сниматься в постельных сценах, но если актер чувствует, что фильм будет хорошим, то рискнуть стоит, ориентироваться на последующую реакцию «дураков» точно не нужно.