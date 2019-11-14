ЗВЕЗДЫ

Асмус со знанием дела дала совет актрисам, раздумывающим о постельных сценах

Артистка считает, что от подобных эпизодов не стоит отказываться.

Асмус со знанием дела дала совет актрисам, раздумывающим о постельных сценах
Кристина Асмус. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

На церемонии вручения премии «Женщина года — 2019» журнала Glamour актриса Кристина Асмус произнесла трогательную речь, в которой назвала «кучкой идиотов и моралистов» зрителей, которые не оценили ее постельную сцену в недавно вышедшем фильме «Текст».

Также Кристина написала пост, в котором попыталась расставить все точки над i в вопросе ее съемок в фильме. Кристина отметила, что ее слезы на одном из интервью вызваны вовсе не болью от пережитого. По словам актрисы, плакала она из-за мыслей о родителях. Также Асмус заметила, что она вовсе никого не призывает сниматься в постельных сценах, но если актер чувствует, что фильм будет хорошим, то рискнуть стоит, ориентироваться на последующую реакцию «дураков» точно не нужно.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаКристина АсмусФильм "Текст"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Асмус со знанием дела дала совет актрисам, раздумывающим о постельных сценах
Интересно?
Поделись с друзьями: