Младенец объединяет: разведенные родители Решетовой навестили новорожденного внука

Не так давно в семье Тимати произошло радостное событие. Его девушка Анастасия Решетова родила первенца. Мальчика рэпер назвал Ратмиром в честь погибшего друга. Для него этот ребенок стал вторым. От бывшей пассии Алены Шишковой у него подрастает дочь Алиса. Девочка еще в роддоме познакомилась с братиком. Она рада пополнению в семье. Тем временем Решетова привыкает к новому статусу.

Пока девушка постепенно возвращается в форму. Она носит специальный корсет, чтобы живот быстрее уменьшался. Ей также не терпится приступить к тренировкам в спортзале. Решетова заботится о сыне, порой не высыпается, но находит время, чтобы отлучаться. Она пристально следит за делами в собственном салоне красоты. Накануне возлюбленная Тимати решила пообщаться с поклонниками. Она призналась, что малыш больше похож на папу.

Как известно, родители самой Анастасии состоят в разводе. Она никогда их не показывает. Но оказалось, что они уже успели несколько раз навестить внука. Девушка опубликовала фото, на котором мужчина с сединой и ухоженная женщина разглядывают младенца.

«Если я не выкладываю людей в Инстаграм — это не показатель того, что их нет рядом. Мои мама и папа несколько раза навещали внука в роддоме и дома тоже. Мама живет в Питере сейчас, нет возможности видеться часто», — пояснила модель.

К слову, родители Решетовой развелись много лет назад. Ее с младшей сестрой Валентиной воспитывал отец — полковник Григорий Анатольевич. Он был очень строг с наследницами. «Каждое утро мы просыпались в шесть утра, делали влажную уборку, готовили завтрак, только потом собирались в школу», — вспоминала ранее Анастасия.