Без женщины не обойтись: психолог разобрал взаимоотношения в семье Киркорова

Виктория Бушакова при этом уверена, что ее отсутствие можно компенсировать.

Похоже, что Филипп Киркоров отлично справляется с ролью не только папы, но и мамы. Король поп-сцены везде появляется со своими отпрысками Аллой-Викторией и Мартином, делает вместе с ними уроки, отвозит их на занятия в школу и даже играет в игрушки. Но может ли подобная забота полностью заменить отсутствие мамы в жизни детей?

С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к детскому психологу Виктории Бушаковой.

«Конечно, нет, — сразу же говорит эксперт. – От человека исходит определенная энергия. Энергия любви, энергия понимания. Куклы не могут эту энергию дать. Может ли рыбий жир заменить витамин А? Нет. Это совершенно разные вещи. Так и здесь. Это вещи из разного рода, поэтому не могут быть заменяемыми».

При этом психолог признала, что в принципе компенсировать отсутствие матери рядом с детьми возможно. Например, это способна сделать понимающая душевная няня или бабушка.

«Может быть, Филипп подбирает нянь, которые чувствуют его детей не хуже мамы? Если это так – честь ему и хвала. В этом случае у детей не будет никаких психологических проблем, связанных с отсутствием матери», — прокомментировала Виктория Бушакова.