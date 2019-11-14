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Жена Старчикова приревновала актера к Гузеевой на съемках «Анны Петровны»

Картина в 1989 году запомнилась зрителям благодаря откровенной работе актрисы.

Жена Старчикова приревновала актера к Гузеевой на съемках «Анны Петровны»
Старчиков сыграл в откровенной сцене с Гузеевой/http://globallookpress.com/

Актер Степан Старчиков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии речь зашла о том, что ему не раз приходилось играть в картинах в откровенных сценах с другими актрисами. Ведущий Борис Корчевников спросил супругу Старчикова, как она относилась к таким работам мужа. Не было ли у нее ревности. Ирина Елагина, которая вместе со Старчиковым уже 33 года, призналась, что больше всего ее зацепила сцена ее мужа с актрисой Ларисой Гузеевой в картине «Анна Петровна». Фильм вышел на экраны в 1989 году. На кадрах главная телесваха страны, раздетая по пояс, идет навстречу актеру. Потом они начинают обниматься.

Ирина Елагина. Фото
Елагина приревновала Старчикова к Гузеевой/Кадр из программы «Судьба человека»

«Мне тяжелее всего из его работ было смотреть фильм «Анна Петровна», где он снимался с Ларисой Гузеевой. В нем Гузеева раздетая по пояс, то есть голая. Она идет к нему навстречу. Вот это было да», — заявила Ирина Елагина.

Сам Старчиков сказал, что съемка в откровенных сценах его работа. Он даже не видел смысла, что-то объяснять жене. При этом актер признался, что самой Ирине много лет назад в ультимативной форме запретил играть в кино. Хотя она заочно окончила ГИТИС.

«Он сказал, что актер в квартире будет только один. Мы на этом согласились. Конечно, в моей жизни бывали периоды обиды, досады. Мне, как всем актерам, снятся порой сны, что я на сцене, идет эпизод, а я не помню слов. Это как ампутированная нога. Иногда болит», — заметила супруга Степана Старчикова.

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Тэги:

Ирина ЕлагинаЛариса ГузееваПрограмма "Судьба человека"Степан СтарчиковФильм "Анна Петровна"
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Жена Старчикова приревновала актера к Гузеевой на съемках «Анны Петровны»
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