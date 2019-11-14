Жена Старчикова приревновала актера к Гузеевой на съемках «Анны Петровны»

Актер Степан Старчиков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии речь зашла о том, что ему не раз приходилось играть в картинах в откровенных сценах с другими актрисами. Ведущий Борис Корчевников спросил супругу Старчикова, как она относилась к таким работам мужа. Не было ли у нее ревности. Ирина Елагина, которая вместе со Старчиковым уже 33 года, призналась, что больше всего ее зацепила сцена ее мужа с актрисой Ларисой Гузеевой в картине «Анна Петровна». Фильм вышел на экраны в 1989 году. На кадрах главная телесваха страны, раздетая по пояс, идет навстречу актеру. Потом они начинают обниматься.

«Мне тяжелее всего из его работ было смотреть фильм «Анна Петровна», где он снимался с Ларисой Гузеевой. В нем Гузеева раздетая по пояс, то есть голая. Она идет к нему навстречу. Вот это было да», — заявила Ирина Елагина.

больше по теме Первая жена Степана Старчикова ушла к актеру Лавроненко По словам звезды, ему было очень тяжело после предательства супруги.

Сам Старчиков сказал, что съемка в откровенных сценах его работа. Он даже не видел смысла, что-то объяснять жене. При этом актер признался, что самой Ирине много лет назад в ультимативной форме запретил играть в кино. Хотя она заочно окончила ГИТИС.

«Он сказал, что актер в квартире будет только один. Мы на этом согласились. Конечно, в моей жизни бывали периоды обиды, досады. Мне, как всем актерам, снятся порой сны, что я на сцене, идет эпизод, а я не помню слов. Это как ампутированная нога. Иногда болит», — заметила супруга Степана Старчикова.