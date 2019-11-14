Холли Берри хочет оградить дочь от отца «расиста» с нестабильной психикой

Холли Берри для многих стала обаятельной и коварной Женщиной-кошкой после съемок в одноименном фильме. К слову, жизнь актрисы отчасти напоминает кошачью. Она три раза состояла в браке. Также артистка жила с фотомоделью Гэбриелом Обри. Они познакомились в 2005 году, а спустя три года у влюбленных родилась дочь Нала. Они казались идеальной парой, пока не развелись в 2010 году со скандалом.

больше по теме Холли Берри не жалеет, что родила первого ребенка после 40 лет Актриса призвала женщин не бояться откладывать появление детей ради карьеры.

Дело в том, что Берри хотела сама воспитывать ребенка, но судебные разбирательства затянулись и в итоге победу одержал Обри. Вот уже девять лет он сам воспитывает наследницу, а актриса не только оплатила все его расходы на адвоката, но и переводит экс-возлюбленному 16 тысяч долларов алиментов каждый месяц. Но похоже, что эта история еще не закончена. теперь Холли вновь готова побороться за свою дочь. Она уверена, что девочку следует оградить от общения с отцом.

На днях стали известны подробности судебного разбирательства актрисы с бывшим бойфрендом.

«Габриэль отказывался брать на себя ответственность за проблемы в наших отношениях. Вместо этого он критиковал мою внешность унизительными для женщины словами. В итоге я убедила его пойти вместе со мной к психотерапевту», — поведала Берри.

Она подчеркнула, что многие ее показания суд не учел и убрал из протокола. Так, Обри вырос в многодетной семье с братьями и сестрами, которых было восемь человек. Также он несколько раз менял приемные семьи. Холли уверена, что у него проблемы с психикой, так как мужчина страдал из-за депрессий, тревог, но отказывался обращаться к врачам.

Актриса вспомнила, что ее возлюбленный часто делал расистские высказывания даже в адрес дочери. Он не хотел признавать ее ребенком смешанной расы. По словам Холли, отец девочки водил ее в салон красоты и выпрямлял «ужасные африканские волосы». Более того, Нала по секрету призналась маме, что папа поднимал на нее руку. А то, что Обри любит проявить силу, известно уже давно. В 2012 году он подрался с Оливье Мартинесом, с которым у Берри тогда был роман. Оливье удалось «навалять» парню, а позже он стал мужем актрисы и отцом их сына Масео.

Возможно, что теперь Берри вновь подаст в суд, так как она хочет только счастья для дочки, пишет издание Radar. Нала стала подростком. Ей уже 11 лет, а значит в скором времени будет важно, чтобы рядом с ней находился адекватный родитель.