ЗВЕЗДЫ

Акцент на груди: Навка в бикини и пляжной накидке отметилась в отпуске

Фигуристка на неделю уехала в теплые края с семьей.

Акцент на груди: Навка в бикини и пляжной накидке отметилась в отпуске
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка не только летом, но и осенью активно выступала на льду с ледовым шоу. Она также оказывала моральную поддержку мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, который переживает за тяжелобольную супругу. После такой нагрузки спортсменка решила устроить себе отпуск. Вместе с дочкой Надеждой, сестрой Натальей и племянницей Дашей она отправилась в теплые края, где проведет целую неделю.

Когда Навка в аэропорту была замечена с двумя детьми, то многие были удивлены. Маленькую племянницу девушки приняли за ее младшую дочку, что спровоцировало ложные слухи. Однако преданные фанаты фигуристки сразу поняли, что она просто взяла с собой сестру и ее ребенка. Место отдыха звезда не раскрывает, но там есть пальмы и море, поэтому первым делом дружная компания отправилась на пляж.

На новом фото Татьяна предстала в черном бикини. Она прогуливалась с детьми, поэтому надела золотистую полупрозрачную накидку и соломенную шляпу с полями. Но наряд не смог скрыть ее стройную фигуру, зато глубокое декольте дало акцент на женственность. Заметно подросшая Надежда была облачена в клетчатое платье, а Даша в полосатый костюм с шортами.

«Лучшее украшение женщины!» — написала фигуристка, имея в виду детей.

Многие с ней согласились. «Бесспорно», — отметила Ольга Слуцкер. «Какие красивые девочки», — восхитилась Анна Семенович. А поклонники оценили образ знаменитости. «Это главное богатство в жизни! Татьяна Александровна, будьте счастливы», «Пляжное платье отпад», «Шляпка, тоже ни чего», «Племянница маленькая очаровашечка. Будет красотка как её мама», «Какое платье, ну красота», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, пятилетняя Надежда очень дружна со своей кузиной. Она часто с ней играет и даже пытается носить на руках. По всей видимости, девочка не против, чтобы ее мама завела сестренку. Тем более, что на отдыхе они часто одеваются в одном стиле всей семьей, а это выглядит очень трогательно.

фото: instagram.com/tatiana_navka/, .nstagram.com/navkanatalia/
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Звездные детиЗвездный стильТатьяна НавкаФото в купальнике
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Акцент на груди: Навка в бикини и пляжной накидке отметилась в отпуске
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