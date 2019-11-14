Счастье не в показухе: психолог дала прогноз отношениям Собчак и Богомолова

Олеся Миронова считает, что рано или поздно светская львица вспомнит о Виторгане.

Психолог Олеся Миронова объяснила, почему Ксения Собчак оставила Максима Виторгана, доброго парня из хорошей семьи, ради странного Константина Богомолова.

По мнению эксперта, многие женщины делают подобный выбор, считая нового возлюбленного, «парня с мадагаскарскими тараканами» удивительно глубоким и интересным человеком. Особенно на фоне приземленного бывшего.

«И наплевать, если он был прекрасным отцом, и самоотверженно вставал по ночам к плачущему в кроватке ребенку, с любовью готовил к ее возвращению с работы любимые блинчики и всегда умел поддержать в трудную минуту. Ведь бывший не умеет с трудносочиненным лицом говорить о великом. А у нынешнего это получается виртуозно», — написала она в своем блоге.

Тем не менее, вместе с налетом загадочности и глубокомыслия, женщина приобретает самолюбование и нарциссизм нового бойфренда, которые влюбленная женщина обычно замечать не хочет. Но потом, считает психолог, прозрение все равно наступит.

«Понимание приходит потом, когда на просьбу поддержать и позаботиться, новый избранник лишь нахмурит бровь, а ты часом не забыла, кто тут у нас гений? Вот тогда и вспомнится бывший, его восхищенные глаза, горячие руки и теплая земная энергия», — сказала она.

А вот у психолога Игоря Козлова иное мнение. Он уверен, что разные личности вполне способны составить прочный союз.

«Иногда абсолютно полярные люди с совершенно разными характерами притягивают друг друга. И эти магниты могут оказаться настолько сильными, что не разорвать», — сказал он журналисту Teleprogramma.pro.

Эксперт также предположил, что Богомолов и Собчак могут специально эпатировать публику своим поведением для пиара, являясь при этом вполне адекватными людьми.