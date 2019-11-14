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«Просто ложь»: Миро обвинила Рудковскую в черном пиаре на Гном Гномыче

Блогер считает, что продюсер придумала историю с угрозами в адрес сына для раскрутки собственного шоу.

«Просто ложь»: Миро обвинила Рудковскую в черном пиаре на Гном Гномыче
Яна Рудковская. Фото Global look press

Лена Миро сделала сильное заявление в своем Telegram-канале, заявив, что угрозы в адрес сына Рудковской сфабриковала сама продюсер. И все ради того, чтобы пропиарить свое ледовое шоу.

Поступок Яны Рудковской она назвала «мерзостью» и «низостью».

«Я же уверена, что комментарий – дело рук самой бабы Яги (прим. автора. – так Миро называет Рудковскую), и ее обещания выплатить полтора миллиона за слив анонимного хейтера – просто ложь. Поверьте, скоро баба Яга трусы снимет, лишь бы о ней говорили. Кстати, а насколько законно в России устраивать «охоту на ведьм», предлагая вознаграждение за голову врагов? По-моему, именно этим сейчас должна заняться полиция», – написала она.

Угрозы Гномычу. Фото
Фото https://t.me/lenamiro

Блогер обратила на это внимание правоохранителей, которые, как она считает, читают ее канал.

«Хотите очередную звездочку на погоны? Вот вам наводка за резонансное дело, а я его пропиарю на всю страну», – обратилась она к сотрудникам полиции.

И в заключение процитировала статью 306 Уголовного кодекса России «Заведомо ложный донос», тем самым намекнув, что Рудковской может светить срок до 6 лет лишения свободы. Если, конечно же, обвинения Миро подтвердятся.

Напомним, более месяца назад Яна Рудковская обратилась в полицию с заявлением на людей, которые угрожают в Сети расправиться с ее сыном Сашей. В интересах следствия продюсер отказалась от комментариев. Однако сообщила, что полиция уже на верном пути поиска преступников.

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«Просто ложь»: Миро обвинила Рудковскую в черном пиаре на Гном Гномыче
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